Nani também celebrou conquista nos Estados Unidos

Tal como Fredy Montero, que no Instagram partilhou vários vídeos a vibrar com a conquista da Taça de Portugal, também Nani recorreu às redes sociais para assinalar o feito alcançar pela formação de Alvalade. "Muitos parabéns a toda a família sportinguista. Uma vitória importantíssima para a nossa história que termina com mais um troféu!", escreveu o extremo, que a meio da temporada trocou o leão pelo Orlando City.