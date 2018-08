Continuar a ler

Equipa estará no ponto na Liga?

"Estaremos muito melhor. Vamos ter mais uma semana para trabalhar e vamos apresentar-nos em melhores condições. Temos de começar bem."



Regressos de Bas, Battaglia e Bruno Fernandes

"Estiveram bem, têm poucos jogos. Tivemos oportunidades, houve jogadas bonitas e criámos chances. Depois os golos vão aparecer."



Sporting pode ser melhor que os da época anterior?

"O objetivo nao é ser melhor do que as equipas anteriores. Queremos fazer melhor e ser um Sporting forte, uma equipa ao nível do Sporting. Temos de ter paciência mas aos poucos vamos chegar a esse objetivo."

Após a derrota nos penáltis com o Empoli , para o Troféu 5 Violinos, Nani admitiu que a equipa do Sporting ainda tem de evoluir mas garantiu um conjunto ao nível dos pergaminhos da história do clube. Em declarações à Sport TV, o capitão leonino destacou alguns bons momentos no encontro com o clube italiano."Não estamos juntos desde o início e vê-se que a equipa não está ainda na melhor condição física ou entrosados como deveríamos mas temos poucos jogos juntos. estamos a trabalhar para chegar ao próximo fim de semana no nosso melhor. Saímos daqui muito tristes e queremos retribuir em competições a valer."