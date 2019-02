Nani vai reencontrar antigo colega e terá companhia portuguesa no Orlando City

Nani vai transferir-se para o Orlando City , dos Estados Unidos da América, e irá assim reencontrar um antigo colega com quem jogou em Alvalade. Trata-se de Oriol Rosell, médio espanhol que coincidiu com Nani no Sporting em 2014/15.A dupla atuou em simultâneo em 11 partidas, distribuídas por Liga, Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Liga Europa. Na altura, Nani tinha sido emprestado pelo Manchester United aos leões e estava assim na sua segunda passagem por Alvalade. Já Rosell, formado no Barcelona, tinha sido contratado ao Sporting Kansas City.Enquanto Nani saiu na temporada seguinte para o Fenerbahçe, Rosell começou uma série de três empréstimos: V. Guimarães, Belenenses e Portimonense. Em janeiro de 2018 foi vendido ao Orlando City por 400 mil euros , mais bónus por objetivos (os leões ficaram ainda com 30 por cento de uma futura mais-valia), e já não chegou a reencontrar Nani, que regressaria a Alvalade no verão seguinte.Com a chegada de Nani ao Orlando City, o clube da MLS passa a ter dois portugueses no plantel, uma vez que o jovem lateral-esquerdo João Moutinho foi contratado ao Los Angeles FC no passado mês de dezembro. Tal como Nani, é um produto da formação do Sporting, onde jogou até 2016/17, altura em que se transferiu para os norte-americanos do Akron Zips.