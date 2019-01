Nani: «Vamos disputar cada jogo como uma final»

O clássico de amanhã vai ser especial para Nani, que terá a oportunidade de disputar o seu centésimo jogo pelo Sporting na Liga. Apesar de se confessar "orgulhoso" pela marca, o extremo garante que só está concentrado na vitória. "É sempre um orgulho representar este grande clube. Os 100 jogos são uma honra e estou muito satisfeito, mas meu foco é outro. Estou mais focado no embate com o FC Porto, pois quero muito ganhar e conquistar os três pontos", afirmou o capitão à Sporting TV, onde ainda revelou o espírito da equipa até ao final da temporada: "Vamos disputar cada jogo como se fosse uma final, pois queremos discutir a vitória em todas as competições."Aos 32 anos, Nani ainda se revelou realizado com os patamares que atingiu na sua carreira e não deixou de registar a importância que o Sporting teve no seu percurso."Este clube deu-me as condições para trabalhar, ser profissional e tornar-me uma estrela. Proporcionaram-me uma evolução que me permitiu atingir altos patamares no futebol. Foi o Sporting que me abriu as portas", acrescentou o jogador, que se revelou satisfeito por ter regressado.