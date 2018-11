Nani: «Vitória muito importante»

Pouco minutos após o final do jogo, ainda nos Açores, Nani destacou a importância do triunfo leonino. "Grande vitória e três pontos muito importantes! Bom trabalho equipa!", partilhou o capitão leonino, de 31 anos, ilustrando esta mensagem com uma ação de jogo sua frente ao Santa Clara.Curiosamente, o Sporting encontrou um ambiente hostil em Ponta Delgada, com os adeptos açorianos a apoiarem sempre a sua equipa. O jogador mais visado foi Nani que, ao tocar na bola, originava de imediato um forte coro de assobios. Esta antipatia geral só não se fez sentir com o roupeiro do Sporting, Paulinho, que quando entrou no relvado foi aplaudido em uníssono pela generalidade dos adeptos.