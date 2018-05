O Nápoles é o principal interessado em Rui Patrício e, por isso, está preparado para todas as eventualidades. De acordo com informações recolhidas por, o emblema italiano já fez saber junto do guarda-redes que está a aguardar a resolução de todo este imbróglio em Alvalade. Se o capitão avançar com a rescisão contratual com justa causa, receberá, desde logo, total apoio jurídico por parte do emblema napolitano; por outro lado, se a opção foi outra, o Nápoles também estará disposto a pagar ao Sporting para ter o guarda-redes. Porém, nunca os 35 milhões de euros que Bruno de Carvalho exigia há cerca de um mês...A formação transalpina estará disposta a avançar, no imediato, com 15 milhões de euros, verba que no entender do clube e face aos mais recentes desenvolvimentos, é mais do que suficiente para resgatar o guarda-redes internacional português.