Sem condições para continuar no plantel do Sporting, o capitão Rui Patrício vai mudar de ares após 12 temporadas no plantel principal dos leões. O Nápoles é um dos principais interessados nos serviços do internacional português, de 30 anos, e pretende garantir o guarda-redes antes do Mundial.

Nesse sentido, independentemente da situação contratual do camisola 1 no Sporting, os italianos vão avançar para a contratação do guardião nos próximos dias. Patrício está ao corrente do interesse italiano, mostra-se entusiasmado com o projeto apresentado pelos napolitanos e entende que o seu tempo em Alvalade está encerrado, algo que ganhou ainda maior dimensão após as críticas públicas de Bruno de Carvalho ao seu comportamento com os adeptos no tumultuoso pós-jogo frente ao Marítimo. Os próximos dias vão, certamente, trazer novidades sobre o futuro de Patrício...