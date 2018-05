Segundo informações veiculados pelo comentador de Record, Rui Santos, no programa da SIC Notícias ‘Tempo Extra’, entrou há quatro dias no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa uma denúncia de Luís Borges Rodrigues – que fez parte do Conselho Diretivo da lista apresentada por Bruno de Carvalho nas primeiras eleições à presidência – sobre alegadas suspeitas relacionadas com a transferência de Alan Ruiz do Colón para o Sporting.

De acordo com a mesma fonte, já estará em marcha uma investigação, a qual pretende apurar todos os factos relacionados com o negócio Alan Ruiz, nomeadamente quem terá beneficiado com a ‘inflação’ registada nos valores, que de acordo com a queixa, começou por cifrar-se nos 4,8 milhões de euros e acabou por ser concluído por valores acima dos 8 milhões.

Continuar a ler