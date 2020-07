Negócio de pé com Feddal

O Sporting planeia, no imediato, reforçar o lado esquerdo da tripla de defesas e está próximo de executar essa operação de mercado com a contratação de Zouhair Feddal, central canhoto, como é da preferência do técnico Rúben Amorim.





No entanto, o negócio do internacional marroquino está num impasse e, como Record avançou em exclusivo, a SAD do Sporting já tem alternativas em carteira. Não é o caso de Jemerson, que se insere noutra lógica e é destro. Para a esquerda, Feddal ainda é a primeira opção e o negócio mantém-se de pé.