Negócio fechado: Francisco Geraldes ruma ao AEK

Francisco Geraldes será jogador do AEK na próxima temporada, sabe Record. Como o nosso jornal deu conta na edição desta terça-feira, o Sporting e o clube grego chegaram a acordo e nas últimas horas as partes colocaram o preto no branco.





Desta forma, os leões cedem o médio-ofensivo por uma temporada, num negócio que não inclui opção de compra.Recorde-se que a contratação do internacional sub-21 foi um pedido expresso de Miguel Cardoso, técnico português que recentemente assumiu o cargo no AEK e que já trabalhou com Geraldes, então no Rio Ave, em 2017/18.