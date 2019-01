Negócio por Eduardo Mendes complicou-se

Eduardo Mendes é o principal alvo para reforçar o eixo da defesa dos sub-23 do Sporting, porém, depois de numa primeira fase as negociações estarem bem encaminhadas com o Fluminense, sabe Record que o negócio complicou-se nas últimas horas.

O acordo pelo central, de 21 anos, que está cedido pelo clube brasileiro ao Famalicão, contemplava um empréstimo, com a duração de época e meia e opção de compra. No entanto deu-se um volte-face que pode inviabilizar o acordo e, assim, levar a que o central fique no Minho. Há um ano no nosso país, Eduardo fez, em 2017/18, 16 jogos pelo Real. Na presente época leva apenas um jogo no Famalicão. Os sub-23 leoninos procuram um central para surprir a saída de Kiki para o Troyes.