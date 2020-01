Negócio por Sporar pode atingir outros valores: Slovan explica detalhes da transferência

O Sporting oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Andraz Sporar, ex-avançado do Slovan Bratislava, por seis milhões de euros, com um contrato até 2025, com uma cláusula de rescião fixada nos 60 milhões de euros. Contudo, os valores deste negócio podem chegar a outros patamares.





As primeiras imagens de Sporar como jogador do Sporting



Em declarações prestadas ao site oficial do emblema eslovaco, Ivan Kmotrík Jr, diretor-geral do clube, admitiu que a transferência do novo avançado dos leões pode chegar até aos sete milhões de euros, tendo o clube salvaguardado ainda 10% de uma futura transferência do dianteiro."É a maior transferência da história da Eslováquia. A quantia fixa, que iremos receber no imediato, é de seis milhões de euros. Mas negociámos bónus muito bons, resultando numa transferência superior a sete milhões de euros. O contrato estipula que, em caso de futura venda do jogador, recebamos 10% do valor da transferência. Por isso, se o Andraz sair para uma Liga ainda mais forte no futuro, o Slovan irá receber 10% da transferência, o que, pelas quantias que o Sporting vende jogadores para o estrangeiro, significa que pode render-nos centenas de milhares ou até milhões de euros", atirou.Além do Sporting, o diretor-geral do Slovan Brastislava admitiu ainda ter recebido propostas de clubes da Premier League, La Liga, Ligue1, entre outros, pelo avançado de 25 anos, mas que o intuito de Sporar foi sempre mudar-se para o emblema de Alvalade, onde espera ser titular indiscutível."No início deste mercado de transferências, encontrei-me com o Andraz e falámos abertamente sobre o seu futuro. Ele mostrou um grande desejo em mudar-se para o Sporting, onde é esperado que seja o avançado titular da equipa. As negociações [com o Sporting] foram muito longas, chegaram a durar um mês. Mas tal como já tinha dito, recebemos várias propostas da Premier League, do campeonato francês, escocês, árabe e até da China, e na última semana tivemos ainda uma abordagem de um clube da La Liga", concluiu.