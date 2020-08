Nelson oferece a Alan visita ao museu do Sporting para lhe explicar quem é o 3.º grande

Atual diretor das relações institucionais do Sp. Braga, Alan disse numa entrevista ao 'Correio da Manhã' que o clube minhoto "é agora o terceiro grande". Mas Nelson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting, discorda e deixou-lhe um recado nas redes sociais.





"Amigo Alan, ofereço-te uma visita guiada ao Museu do Sporting. Um abraço", escreveu no twitter o atual coordenador técnico do departamento de guarda-redes dos leões, aludindo à quantidade de troféus que o Sporting já conquistou ao longo da sua história.