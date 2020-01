Nelson Oliveira longe do Sporting

Ao contrário do que é veiculado hoje na imprensa, Nelson Oliveira não está na mira do Sporting: o interesse é "zero", segundo fonte leonina confirmou a Record.





Recorde-se que o avançado do AEK foi colocado recentemente na órbita do Wolverhampton . Segundo a 'Sky Sports', o emblema grego exige cerca de 7 milhões de euros pelo internacional português. O desejo da formação orientada por Nuno Espírito Santo é encontrar um suplente para Raúl Jiménez e o internacional português encaixa no perfil. O atacante tem estado em bom plano esta temporada, com nove golos em 15 jornadas na liga helénica.