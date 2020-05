Nélson Pereira: «Com Jorge Jesus houve alterações na participação dos guarda-redes»

Nélson Pereira, coordenador do departamento de formação de guarda-redes do Sporting, participou este sábado numa videoconferência promovida pelo grupo de Facebook 'Futebol na Ilha Terceira', na qual revelou que, nos anos em que desempenhou funções de treinador de guarda-redes da equipa principal, houve poucas as alterações no que diz respeito ao envolvimento dos guardiões na manobra da equipa.





"Na fase de construção, não houve assim tantas mudanças. Quando veio o Jorge Jesus houve algumas alterações, em termos da participação do guarda-redes. Depois, houve treinadores que acrescentaram algo, mas sem retirar o que de bom tínhamos feito. No Sporting, todos os treinadores gostam de jogar com uma defesa subida e há uma outra situação na forma como a equipa defende, mas não foi preciso mudar muito no guarda-redes", revela o antigo guardião dos leões, explicando que, cada vez mais, o trabalho dos guarda-redes é valorizado."Em cada um dos momentos de jogo, o guarda-redes tem ações específicas, que são trabalhadas e que a equipa conhece", assegura Nélson, que recorda tempos antigos, em que António Medeiros, no Torreense, o obrigava a chutar a bola para o mais longe possível: "Se pões a bola no central para sair a jogar, és substituído!"Em tempo de recordações, o diretor leonino lembrou uma máxima que era frequentemente utilizada por Peter Schmeichel, com que trabalhou na temporada 1999/2000. "Ele costumava dizer que nós não temos de fazer muitas defesas. Nós temos é que posicionar bem os defesas para impedir que os adversários façam muitos remates", relembra o antigo guardião.