Nélson Pereira despede-se de Hanuch: «Descansa em paz meu amigo»

Mauricio Hanuch faleceu esta terça-feira vítima de cancro e são vários os sportinguistas que se despedem do antigo futebolista dos leões. Nélson Pereira, antigo colega do argentino no Sporting, foi um deles.





"Descansa em paz meu amigo. Foi um prazer receber-te no Sporting e partilhar o balneário contigo", vincou o antigo guardião através da conta pessoal de Twitter.Recorde que Hanuch representou o Sporting na temporada 1999/00 em que os leões se sagraram campeões nacionais.