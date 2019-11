Nélson Pereira: «Formar guarda-redes para a equipa principal»

Nélson Pereira considera que o trabalho desenvolvido pelo departamento de guarda-redes, que coordena, permitirá ao Sporting um futuro risonho no que a guardiões diz respeito. "O nosso objetivo é formar jogadores, neste caso guarda-redes para a equipa principal do Sporting. Temos jovens com muito talento, não tenho dúvida nenhuma. Claro que terão de ter uma oportunidade para darem sequência àquilo que temos vindo a fazer durante a formação, etapa a etapa, até chegarem à equipa principal", argumentou o antigo número 1 dos leões, na apresentação do livro ‘As 1001 Decisões do Guarda-redes de Futebol’, escrito em coautoria com Miguel Miranda e Rui Vieira, e que mais não é do que uma súmula do trabalho diário do departamento que coordena.

"Não o fizemos com a intenção de ser uma ideia exata, fizemo-lo com o objetivo de debater com outras pessoas entendidas na matéria esta nossa visão. Porque isto é a nossa visão. É o resultado das nossas reuniões de formação, que fazemos regularmente na Academia de Alcochete. Eu apresento ideias, temas e são debatidos. Isso resultou neste livro, com a participação de muita gente", referiu Nélson Pereira, antes de escapar de forma inteligente a uma pergunta relacionada com os atuais guardiões do plantel principal: Está o Sporting bem servido de guarda-redes?

"Apenas posso falar da formação. Sou coordenador até aos sub-23 e o que posso dizer é que o trabalho que levamos a cabo tem sido muito importante no desenvolvimento desses guarda-redes. O nosso foco é que eles sintam a exigência de representar um grande clube e sejam capazes de dar respostas altamente positivas para que as equipas saiam beneficiadas com o seu rendimento", conclui.



Inês Pereira grata pela evolução



Inês Pereira, guarda-redes da equipa principal de futebol feminino, marcou presença na apresentação do livro ‘As 1001 Decisões do Guarda-redes de Futebol’ e aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho desenvolvido pelo Sporting a este nível. "Tem sido fantástico. Se tenho de agradecer a alguém é ao Sporting e aos treinadores que já tive, por me terem feito evoluir de forma tão rápida e significativa. Espero continuar a crescer e a dar alegrias", deseja.



Para Diego Silva o céu é o limite



Filho do antigo guarda-redes do V. Setúbal, Diego Silva tem-se notabilizado nos escalões de formação e ontem assumiu ter aspirações elevadas em relação ao futuro. "Desde pequeno, sempre soube olhar para cima, para onde eu quero chegar. Sei que o céu é o limite", começou por assumir o juvenil, acrescentando: "Já várias vezes me fui deitar a pensar: ‘É ali [Alvalade] que eu quero chegar!’. Entrar no estádio e ouvir as pessoas a gritar o nome Sporting."