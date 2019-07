Nélson: «Temos de estar muito satisfeitos com o que produzimos»

O Sporting ainda não foi capaz de alcançar uma vitória na pré-temporada, após a. Contudo, o técnico de guarda-redes dos leões, Nélson, realçou os pontos positivos do embate desta sexta-feira, na Bélgica."Foi mais um passo na nossa preparação. Jogámos contra uma equipa que está mais avançada, pois começa o campeonato para a semana. Mas tiramos coisas muito positivas. A equipa já começa a assimilar bem os processos e ideias do treinador. Mesmo com a juventude que entrou, a equipa manteve-se bem. Temos de estar todos muitos satisfeitos com o que produzimos hoje.""No plantel todos são importantes, daí esta gestão de tempo que se vai dando aos jogadores, enquanto o Brugge tem de dar volume de jogo aos que vão iniciar o primeiro jogo do campeonato. Na próxima semana vamos ter mais um jogo. Vai ser passo a passo caminhando para o que pretendemos, que é chegar bem à Supertaça.""Faz um bocadinho, em termos físicos uma equipa já esta praticamente a começar o campeonato e a outra tem duas semanas até à Supertaça e três semanas para início do campeonato.""Trabalhamos sempre da mesma maneira, isto faz parte do processo. A época é assim, exige que estejamos atentos a todos os detalhes e eu também sou assim no meu trabalho."