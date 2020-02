Nem Sousa Cintra nem Nuno Saraiva: Bruno de Carvalho abdica de algumas testemunhas abonatórias

A juíza Sílvia Pires quer agilizar o julgamento da invasão à Academia, em Alcochete, e, como tal, pediu aos advogados de defesa para cruzarem testemunhas arroladas e evitarem repetições ou prescindirem de alguns testemunhos abonatórios que não sejam essenciais para o processo.





Nesse sentido,apurou junto de fonte próxima do processo que Bruno de Carvalho, destituído presidente do Sporting, abdicou de Sousa Cintra, que já será chamado por outros arguidos, e também da irmã Alexandra Carvalho, que o tem acompanhado sempre desde que foi afastado da liderança dos leões. Também Nuno Saraiva, ex-diretor de comunicação do clube de Alvalade, estava arrolado por BdC para falar no próximo dia 18 e acabou por ficar de fora da lista final.