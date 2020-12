Neto aborda lance do penálti e competência do VAR: «Tem feito um excelente trabalho»

Neto elogia a equipa de arbitragem pela decisão de ter assinalado penálti na reta final do Sporting-Farense (1-0), lance que acabou por garantir o triunfo dos leões.





"Pela cara do Feddal, estava ainda meio zonzo. Percebeu-se que foi intercetado pelo guarda-redes [Defendi]", sustentou à Sport TV o jogador dos leões, que ao contrário do que tem acontecido por parte dos responsáveis do clube de Alvalade, deixou palavras elogiosas para com o VAR: "Foi um penálti bem assinalado, nada a dizer. E temos o VAR que tem feito um excelente trabalho".