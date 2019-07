Neto: «Bruno Fernandes está com a cabeça no Sporting»

O Sporting voltou a jogar e, mais uma vez, o destaque foi Bruno Fernandes. Neto, que se estreou na equipa, garantiu que deu "a sua opinião" pessoal ao capitão, e sossegou os adeptos ao afirmar que o amigo está totalmente focado no clube de Alvalade."O Bruno está com a cabeça no Sporting, e enquanto estiver cá vai ajuda-nos com sua motivação", afirmou o central, de 31 anos, que reconheceu que estas situações de mercado "mexem com a cabeça" dos jogadores. O defesa também considerou natural a cobiça sobre o camisola 8 dado o rendimento alcançado na época passada. "Os números dele na época passada são assombrosos, e depois ainda completou com os jogos na Seleção Nacional", acrescentou.Neto foi titular no primeiro jogo, uma indicação positiva mesmo com a ausência de Coates. Confrontado com a concorrência que vai enfrentar, o reforço esclareceu que está preparado. "Sou da opinião de que os melhores devem entrar em campo. Um grupo forte deve ter jogadores fortes em todas as posições. Vou absorver muitas coisas boas que Mathieu e Coates têm, e a irreverência do Ilori... Cada um deles empresta à equipa diferentes características", defendeu.O jogador ainda abordou o resultado e lamentou a derrota averbada. "Ninguém gosta de perder. Agora, os primeiros jogos custam mais pois há muita fadiga", sublinhou.