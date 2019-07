Neto coloca o foco na Supertaça

Coates e Mathieu compõem a dupla de centrais predileta de Marcel Keizer, mas Luís Neto surge como uma opção segura. Apesar da derrota, o internacional português não escondeu a satisfação por se ter estreado em Alvalade e já coloca o foco na Supertaça.





"Foi o meu primeiro jogo aqui. É sempre bom sentir esta massa adepta e conhecer os cantos à casa. Claro que não foi com o melhor resultado… a pré-época é mesmo assim. Tivemos bons momentos. Fomos crescendo durante toda a pré-temporada. O míster fez sempre questão de dar oportunidade a toda a gente e penso que o foco agora está no jogo de domingo [Supertaça]. Temos uma semana para trabalhar e corrigir os principais erros nestes jogos. Retirar as coisas boas e mantê-las", disse Luís Neto, um dos cinco reforços dos leões para esta época, deixando também um desejo para o encontro do próximo domingo. "Vamos disputar um troféu contra o principal rival. Queremos muito fazer o melhor e conquistar a Supertaça. Vamos treinar-nos amanhã, descansar e voltar com tudo. Temos muito para conquistar."Por fim, Neto demonstrou ter ficado impressionado com a atmosfera do Estádio José Alvalade. "Toda a gente me disse que o Sporting é um clube diferente", enalteceu o central, de 31 anos.