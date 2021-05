Neto com mensagem para Palhinha, Pote e Nuno Mendes: «Onde for um de vocês, vamos todos»

Luís Neto aproveitou uma publicação na sua página de Instagram para fazer a retrospectiva do que o próprio considerou "uma época merecida e que premeia o grupo de trabalho".





"Está fechada mais uma época, esta com dois títulos que muito nos orgulham. Agora é desfrutar das férias, carregar baterias porque no próximo ano vamos lutar por mais. Este não pode ser o ano, este tem de ser apenas mais um ano de conquistas. E o hábito começa já em agosto", começou por referir o jogador.Neto não se esqueceu também de Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves, jogadores dos leões que mereceram a confiança de Fernando Santos na convocatória para o Euro'2020: "Uma palavra para os três leões presentes na convocatória da Seleção Nacional, estou muito feliz por vocês. É merecido e premeia também o nosso grupo de trabalho. Agora é fazer o mesmo que fizeram aqui. Ganhar"."E onde for um de vocês. Vamos todos", rematou, lembrando um dos slogans que foi destaque na época do Sporting.