Neto dá passo em frente

O Sporting regressou ontem aos treinos após a derrota com o FC Porto (1-2) e a grande novidade da sessão foi Luís Neto. O central, de 31 anos, trabalhou integrado com os demais companheiros, apesar de o ter feito ainda de forma muito condicionada. Neto sofreu uma fratura da grelha costal, com pneumotórax associado, na sequência de um choque com Luís Maximiano, frente ao Moreirense, a 8 de dezembro, tendo estado uma semana hospitalizado.





De olhos postos no jogo de sábado com o V. Setúbal, os titulares no clássico realizaram o habitual treino de recuperação, repartindo o trabalho entre o ginásio e o relvado. O guarda-redes Renan Ribeiro continua a recuperar de dores musculares no adutor esquerdo. Hoje há novo treino, às 10 horas.