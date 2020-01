Neto e a dedicatória de Bruno Fernandes: «Um gesto que não esperava»

A recuperar da fratura das costelas e pneumotórax associado, Luís Neto foi surpreendido pelos gestos dos colegas e pela dedicatória do capitão Bruno Fernandes, na goleada ao Santa Clara (4-0).





"Acabo por ter a oportunidade para agradecer a todo o plantel pelo carinho demonstrado. No dia em que fizeram a homenagem no treino ainda estava com medicação muito forte para as dores. Tinha um dreno, não dormia direito. Não lhes consegui agradecer", disse, à Sporting TV, o internacional português, revelando, também, que ficou surpreendido com a dedicatória do capitão, que levou a camisola do defesa à frente das câmeras: "Foi um gesto que não esperava"."Não se viu bem. A repetição só o mostrou a entrar a camisola. Depois até disse à minha esposa: ‘acho que é a minha camisola’", disse Neto, referindo a meta pessoal que está traçada: "Quero fazer uma boa recuperação. Tentar em janeiro começar já com a equipa. Não temos um programa certo, porque as costelas não se podem tratar como uma lesão traumática normal. Também a lesão no pulmão afeta o tipo de carga que vou levar."