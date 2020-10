Neto e a mensagem que passou no balneário: «Não queremos repetir os erros do passado»

Aos 32 anos, Neto é um dos jogadores mais experientes entre do Sporting, todavia, como boa parte dos leões, prepara-se para viver o seu primeiro clássico. O central, que chegou a Alvalade no verão de 2018 vindo do Zenit, afasta qualquer ansiedade e garante que o grupo está "preparado" para o jogo com o rival. "Diante de um rival desta valia, o campeão nacional, um resultado positivo vai colocar-nos com uma crença enorme no que trabalhamos. Estes jogos é que valem a pena porque jogamos contra os melhores. Queremos cimentar o que fizemos com o P. Ferreira e o Portimonense, e mesmo nos jogos da Liga Europa, onde tivemos uma infelicidade", sublinhou o defesa, à Sporting TV.

Tendo em conta a vontade de bater o pé aos dragões, Neto frisa que o Sporting tem como trunfo a "união" do plantel. "Todos acreditamos muito nas ideias do mister. Este ano, um dos pontos fortes do Sporting é a química que existe entre a maioria dos jogadores e a experiência que se mescla com a juventude. A infelicidade do surto de Covid-19 permitiu-nos estarmos mais próximos, como uma família. Estaremos preparados para tudo o que aí vem", apontou, dando conta da "mensagem" que passou de boca em boca no balneário: "Não queremos repetir os erros do passado. Foi uma mensagem repetida pelo Sebá [Coates], por mim, e por quem já cá estava. A Liga é uma maratona que exigirá de nós o máximo", vincou.

O internacional português vê, ainda, uma evolução nos vários jovens da equipa: "Estão muito mais preparados hoje do que há uns meses. Somos quase os irmãos mais velhos deles. Todos se orgulham de poder ver um Nuno Mendes, um Tiago Tomás, um Inácio ou um Quaresma a fazerem o que têm feito", rematou Neto