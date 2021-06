Neto e a nova fornada de jovens: «Que aproveitem uma estrutura que funciona muito bem»

Do guardião Diego Callai, passando pelo defesa-esquerdo Flávio Nazinho e até ao médio-ofensivo Tiago Ferreira, o Sporting começou a pré-temporada com a presença de vários jovens, uma nova fornada que Neto, explicou à TV do clube esta terça-feira, espera que aproveita a oportunidade à imagem dos campeões de 2020/21.





"Já se conseguem rever no [Gonçalo] Inácio, no [Eduardo] Quaresma, no TT, no [Daniel] Bragança, no Matheus Nunes, ou seja, que isto aqui é uma janela de oportunidade, que têm de aproveitar ao máximo. Sabem da exigência que existe, sabem que têm um espaço aberto, dentro das regras, para aprender, porque os detalhes fazem a diferença; depois, é explorar o potencial que eles têm", sublinhou.Revela, também, os conselhos que os mais velhos lhes deixam: "Dizemos que é muito mais difícil em relação ao que estavam habituados, o ritmo, o tempo para pensar e se quiserem chegar a um patamar superior é aproveitar ao máximo. Quem esteve o ano passado… Há quem pense que é só competição, mas se formos a casos de exceção, o Bragança cresceu muito no treino, o Matheus, o TT, o Quaresma, o Inácio… Não é só jogar na equipa principal, é aproveitar uma estrutura que funciona muito bem."