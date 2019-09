Neto é alternativa para visita ao Bessa

Apesar da boa resposta dada ao serviço da seleção celeste, Sebastián Coates, que a meio da semana ainda defronta os Estados Unidos, em mais um encontro de preparação, está consciente de que não será opção para Leonel Pontes no regresso à Liga portuguesa, diante do Boavista. Motivo: viu o cartão vermelho, na sequência do terceiro penálti cometido frente ao Rio Ave e, por esse motivo, não é ilegível para o embate com os axadrezados. Luís Neto deverá ser o escolhido para ocupar a vaga ao lado de Mathieu, no eixo da defesa. A outra possibilidade é Tiago Ilori, que, esta temporada, ainda não teve oportunidade de estrear-se de leão ao peito.