Neto e o arranque a fundo: «Com o míster não há folgas, portanto foi a 200%»

Luís Neto deu esta terça-feira voz às primeiras sensações da pré-época do campeão nacional, garantindo que o leão entrou a fundo, à imagem de quem já conhece o seu treinador, Rúben Amorim.





"Toda a gente já conhece o míster, a liderança que temos e ele foi o primeiro a dizer que não há folgas. Portanto, começámos a 200% e a partir do momento em que entramos em campo, seja para jogar, treinar ou para um jogo amigável, não há possibilidade nenhuma de descansar. Já tivemos o nosso tempo e agora é hora de treinar, trabalhar… Para já não temos jogadores novos, ou seja, todos sabem os métodos que temos cá", atirou o central, de 33 anos, numa curta entrevista à Sporting TV.E aí prosseguiu com os treinos 'cheios de bola' que têm mercado este arranque: "Acabámos por correr com bola, a conhecer os princípios que nos são exigidos, aprimorá-los ainda mais. No futebol não há limites para o conhecimento e é sempre bom a começar, desde logo, a exigir o que podemos fazer melhor."