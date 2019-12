Neto: «Em breve estarei de volta porque também eu 'sou da raça que nunca se vergará'»

Neto deixou esta quinta-feira palavras de agradecimento a quem o tem apoiado nesta fase difícil e deixou uma promessa."Na impossibilidade de responder a todos, venho por este meio agradecer as inúmeras mensagens de apoio e conforto nesta fase difícil. Com a vossa ajuda a recuperação fica bem mais fácil. Em breve estarei de volta porque também eu "sou da raça que nunca se vergará", refere o central numa publicação no Instagram.Luís Neto viu o azar bater-lhe à porta na vitória com o Moreirense (1-0).Consequência do choque, junto à relva, com Luís Maximiano, aos 22 minutos, o internacional português fraturou três costelas e, ainda que a colisão não tenha afetado diretamente os pulmões mas sim a pleura (membrana que reveste a parede torácica), teve de ser hospitalizado. Deve ficar dois meses fora dos relvados.A gravidade da lesão foi desde logo percetível, ampliada pelo semblante preocupado com que Ristovski, Luís Maximiano e o árbitro Artur Soares Dias pediram assistência médica. Neto abandonou o relvado de maca - deitado de lado - e seguiu de imediato para o hospital, onde foi drenado e colocado sob observação.