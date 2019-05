Neto ‘encostado’ e à espera da mudança

As saídas em perspetiva no eixo da defesa já foram acauteladas, em parte. Perante as prováveis transferências de Mathieu e André Pinto, o Sporting já garantiu Luís Neto, central português de 30 anos que trocou, a custo zero, o Zenit por Alvalade, a despeito de permanecer nas fileiras da equipa russa até final da época. O acordo foi oficializado pelos verdes e brancos a 11 de março e o internacional português terá à sua espera um contrato válido até 2022, sendo por isso expectável que se apresente na Academia do Sporting a 27 de junho, no arranque dos trabalhos da pré-temporada.

É, aliás, caso para dizer que Neto não vê a hora... de começar. Isto porque, depois de uma primeira fase da época em que se assumiu como titularíssimo na defesa do Zenit e realizou 18 partidas, o português deixou de contar para o técnico Sergei Semak, ao ponto de não somar qualquer minuto oficial desde 13 de dezembro de 2018, então na deslocação da Liga Europa à casa do Slavia Praga. Apesar de já se ter confessado "grato pela oportunidade de representar o Sporting", o defesa diz-se "focado" no clube de São Petersburgo, que está à beira de ser campeão.