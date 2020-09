Neto entra nas contas do Sporting para o jogo com o Paços de Ferreira

Neto está à disposição para o jogo de amanhã, fruto do recurso que os leões fizeram chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) que, recorde-se, tem efeitos suspensivos.

O central foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que o suspendeu por um jogo e ainda o multou na sequência das afirmações proferidas contra o árbitro Jorge Sousa, no final do jogo com o Sp. Braga, disputado a 2 de fevereiro. Os leões consideraram o castigo injusto e decidiram tentar a sua impugnação junto do TAD. O recurso foi acompanhado de uma providência cautelar, de forma a assegurar a presença do defesa no jogo em Paços de Ferreira. Desta forma, Rúben Amorim poderá repetir a defesa utilizada na Liga Europa.