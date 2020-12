Neto: «Esta equipa tem crença, uma união muito grande»

Neto era um jogador visivelmente satisfeito pelo triunfo do Sporting, na receção ao Farense, alcançado nos minutos finais. Algo que sempre acreditou ser possível.





"Sabíamos aquilo que o Farense já tinha feito com outras equipas. Tem uma equipa muito organizada, com um bom plano de jogo. Sabíamos que se os desgastássemos no primeiro tempo, ia ser o que aconteceu. Ficariam remetidos atrás, a jogar no contra-ataque. Saberíamos que com o cansadço e pela intensidade que colocamos que estaríamos perto da vitória. Esta equipa tem crença, uma união muito grande. É uma família. É inteiramente justa a vitória e é continuar", assinalou à Sport TV o central, que desvaloriza o facto dos leões passarem o Natal na liderança do campeonato:"Para nós é importante estarmos em primeiro, o que é uma consequência da atitude e trabalho desde agosto. O simbolismo de ser no Natal... Ninguém ganha nada à décima jornada. A equipa está focada, bem preparada e sabemos que cada jogo vai ser uma batalha. Noa há jogos fáceis no campeonato português e esperamos manter sempre o nível. E a certeza que deixamos aos nossos adeptos, a quem desejo Bom Natal, é que existirá sempre uma equipa com 11 jogadores dispostos a dar tudo pelo clube".