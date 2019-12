«Neto, estamos todos contigo»: jogadores do Sporting deixam mensagem de apoio

O Sporting continua a preparar o encontro da Liga Europa da próxima quinta-feira com o Lask Linz e no início do treino desta terça houve tempo para deixar para uma mensagem de apoio a Luís Neto. O central leonino, de 31 anos, viu o azar bater-lhe à porta na vitória com o Moreirense (1-0), após ter fraturado três costelas e, ainda que a colisão não tenha afetado diretamente os pulmões mas sim a pleura (membrana que reveste a parede torácica), é praticamente certo que estará ausente dos relvados por um período de dois meses . "A mensagem foi clara: 'Neto, estamos todos contigo'. Toda a equipa espera ter o defesa-central de regresso ao trabalho na Academia Sporting o mais rapidamente possível", pode ler-se no site oficial dos leõesPara a sessão de trabalho desta manhã, na Academia de Alcochete, o treinador dos leões chamou o guarda-redes Hugo Cunha e o central Eduardo Quaresma. Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes, que regularmente já treinam com a equipa, também estiveram presentes.Já Mathieu, segundo informa o Sporting, "fez trabalho específico de recuperação fora do relvado, enquanto Jovane Cabral, tal como aconteceu ontem, começou o trabalho no ginásio e, mais tarde, integrou a sessão orientada por Silas, cumprindo o plano de reabilitação definido para debelar a lesão que sofreu na anca".Com a qualificação para a fase seguinte da Liga Europa já assegurada, O Sporting viaja amanhã de manhã para a Áustria, onde treinará no palco do jogo às 19 horas (hora local). Meia hora antes, um jogador e Emanuel Ferro farão a habitual antevisão à partida.