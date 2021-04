Neto exibe orgulho pela convocatória para a Seleção

Apesar de não ter jogado, Neto também está feliz por ter sido chamado à Seleção Nacional e mostrou-se apto para se manter às ordens de Fernando Santos. “É sempre um orgulho enorme representar e estar disponível para ajudar Portugal. Ontem Seleção, amanhã Sporting”, escreveu o defesa, de 32 anos, nas redes sociais. Apesar de ter perdido o estatuto de titular para Gonçalo Inácio no Sporting, o experiente defesa foi a escolha para render o lesionado Pepe. Neto conhece as ideias do selecionador nacional e está entrosado no grupo, somando já 19 internacionalizações. Não foi ao Euro’2016 nem ao Mundial’2018, mas participou na Taça das Confederações, em 2017.





A post shared by Luis Neto (@luisneto13oficial)