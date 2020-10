Neto na 'ressaca' do clássico: «O Sporting está vivo»

Pouco depois do empate em Alvalade no clássico com o FC Porto (2-2), Neto publicou este domingo uma mensagem nas redes sociais sublinhando o empenho da equipa de "uma equipa predisposta a honrar os valores do Sporting sempre que entra em campo".





"Um orgulho enorme no grupo que se forma. Não damos nem um passo atrás no compromisso assumido. A história deste grande clube assim o obriga. Mantenham-se connosco leões que o Sporting está vivo", escreveu o central no Instagram.