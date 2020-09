Neto: «O grupo sai mais fortalecido de uma situação destas»

Neto deixou esta quarta-feira uma imagem de serenidade e confiança para o jogo com o Aberdeen depois da complicada situação devido à Covid-19.





"A nível de mentalidade estamos preparados. Acho que clube respondeu muito bem à situação, que pode acontecer a qualquer clube. Preferíamos que não tivesse acontecido, mas a mensagem foi aceitar, respeitar protocolos, tratar quem teve infelicidade e quem seguiu na ‘bolha’ ter possibilidade de bloquear a transmissão. Foi o que aconteceu. Foi uma semana que não foi normal, mas grupo fechou-se e percebeu que compromisso estava acima de tudo e deixámos de lado o ‘eu’ e valorizámos o ‘nós’. Estamos 25 prontos para ir a jogo e queremos demonstrar que valeu a pena", referiu o defesa do Sporting."Temos um clube com estrutura forte, que reagiu rápido e tratou de todos caso a caso, de testar e perceber o que era possível fazer para bloquear a transmissão. Preferimos encarar as coisas da maneira mais positiva possível e enfrentar este jogo como prova de confiança. Grupo sai mais fortalecido de uma situação destas. O mister passou a mensagem de não olhar para isto como desculpa e queremos mostrar que Sporting tem equipa capaz de passar o Aberdeen", prosseguiu.Neto acredita que o Sporting tem todas as condições para ganhar ao Aberdeen. "Só temos 90 minutos para deixar tudo em campo. Não vale nada lamentar no final do jogo. Temos de preparar e focar antes, treinámos muito bem e a mensagem é que não há margem de erro. Jogamos em casa, sem os adeptos, mas é importante estar na nossa cabeça. Queremos claramente ganhar ao Aberdeen", frisou.O defesa considerou que Amorim acompanhou sempre devidamente a equipa mesmo infetado com a Covid-19. "A nível tecnológico, o mundo avançou e melhorou. Quando teve de estar presente ele esteve. Mas temos equipa técnica competente que conhece as ideias dele, estamos perfeitamente identificados, sabemos a mensagem que nos passa diariamente, que é, amanha não há desculpas com o Aberdeen", referiu."A última coisa que penso neste momento é a minha situação pessoal. O compromisso tem de elevar o coletivo acima do individual. Sou mais um para ajudar, amanhã e em toda a época. O Aberdeen já tem 8 jogos. Somos uma grande equipa, vamos ter de igualar no foco, na intensidade. O Aberdeen é uma equipa com estilo próprio, jogadores diferenciados na frente e equipa compacta, com bom espírito. Em 7 jogos perdeu 1. Sabemos do que são capazes, percebemos as coisas boas que têm mas temos pontos fortes e vamos forçar para tentar que cometam erros e nós sejamos os vencedores", finalizou