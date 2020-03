Neto: «Os heróis são vocês»

A Federação Portuguesa de Futebol, numa parceria com os jogadores, está a agradecer o trabalho feito pelos profissionais de saúde e às forças de segurança. O central do Sporting, Neto, foi um dos atletas que fez questão de participar nesta campanha.





"Como profissionais não gostamos de ficar fora do onze mas neste momento, numa altura assim, é aquilo que devemos e temos de fazer: fiquemos em casa. Também é altura de deixar jogar os melhores, a nossa equipa de sonho, quem mais importa e quem mais interessa. No seguimento quero agradecer a todos os profissionais de saúde e segurança que têm feito um trabalho árduo na luta contra a pandemia. Quero agradecer-lhes do fundo do coração, nós não somos heróis, os heróis são vocês! Muito obrigado", afirmou o futebolista.