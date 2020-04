Neto: «Quando os jogadores acreditam na ideia do treinador fica tudo mais fácil»

Uma semana de trabalho com Rúben Amorim permitiu a Neto recolher as primeiras impressões sobre o substituto de Silas. Para o central, o grande trunfo do novo treinador foi a forma como conseguiu passar as suas ideias ao plantel num espaço de tempo curto.

"A nível de comunicação o míster é muito positivo. A informação passa de forma clara e fácil. Depois é uma questão de personalidade", afirmou o internacional português, à Sporting TV, aprovando a abordagem do responsável técnico: "Consegue reunir-nos a todos num objetivo comum. Na fase em que ele entrou, depois de terem acontecido muitas coisas, quanto mais fácil for a mensagem melhor, penso que ele seguiu o caminho correto. O nível de treino e a intensidade também agradou a toda a gente, e quando os jogadores acreditam na ideia do treinador fica tudo mais fácil."

Esta época, o Sporting já sofreu 51 golos, número que não leva o jogador a colocar em causa o valor dos elementos da defesa. "Temos quatro centrais em que cada um empresta à equipa qualidades diferentes. Falando no Mathieu, no Coates, no Ilori e em mim, temos um sector defensivo fortíssimo", garante, frisando a homogeneidade na equipa: "Mais importante do que ter um sector forte defensivo é depois ter também um meio-campo e um ataque fortes. Só isso nos permite trabalhar como uma unidade. Se cada sector estiver com as suas capacidades no máximo o Sporting será cada vez mais forte."

Aos 31 anos, Neto acredita que o futuro do Sporting "é a formação", pelo que ‘aprova’ as promoções dos jovens talentos. " O mais importante no futuro será ter uma mescla entre jogadores experientes e os jovens da formação. São jovens jogadores que sentem o Sporting e precisamos deles com ‘fome’ e vontade de devorar o Mundo", defende o camisola 14, que não tem dúvidas de que valores como Eduardo Quaresma e Joelson, entre outros, "têm capacidade" e "devem começar a ser integrados".