Neto radiante com triunfo no dérbi: «Queríamos muito ganhar este jogo»

Neto não tem dúvidas que o golo de Matheus Nunes colocou a justiça no marcador no dérbi entre Sporting e Benfica, que terminou com triunfo dos leões por 1-0.





"Fomos globalmente melhores, em alguns momentos o Benfica equilibrou, especialmente no início da segunda parte, mas acreditámos até ao fim", afirmou o central, à Sport TV, onde destacou a crença da equipa: "Nós queríamos muito ganhar este jogo. O mister disse muito isso, e era o nosso compromisso para ficarmos invencíveis em casa...e se pudéssemos aumentar a vantagem num dérbi. Estamos muito felizes pelo que aconteceu"O internacional português ainda considera que a vitória no dérbi foi "uma boa prova. "Não tínhamos jogado contra o Benfica, e queríamos saber em que ponto estávamos. A nossa exibição foi consistente, com falhas técnicas aqui e ali principalmente no passe o que não é comum em nós, mas tivemos uma crença enorme, Defendemos muito bem e estamos de parabéns", acrescentou antes de comentar a presença de Palhinha em campo: "Aquilo que posso dizer é que não estávamos a contar, mas ajudou-nos muito na segunda parte com a sua força. Foi justo".