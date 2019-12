Neto regressa à Academia

Luís Neto deu um passo em frente no processo de recuperação a uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, lesão sofrida na receção ao Moreirense, dado que o central já abandonou o hospital, onde esteve internado desde o dia 8. Com efeito, o jogador de 31 anos regressou ontem à Academia de Alcochete e documentou o progresso com duas fotografias nas redes sociais. "De volta a casa", assinalou.

Recorde-se que, desde o incidente diante dos cónegos, o internacional português tem sido alvo de uma enorme onda de solidariedade, com relevo para uma fotografia conjunta do plantel leonino e a dedicatória especial de Bruno Fernandes, que após marcar frente ao Santa Clara festejou com a camisola de Neto. De qualquer modo, dada a gravidade de lesão, o defesa só deverá voltar aos relvados em fevereiro do próximo ano.