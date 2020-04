Neto revela ajuda preciosa de Bruno Fernandes após lesão: «Levou-me Chocapic ao hospital»

Luís Neto viu o azar bater-lhe à porta em dezembro do ano passado, ao sofrer uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado. Uma lesão que o obrigou a ficar "nove dias" internado no hospital, revelando ter sentido "muito medo". Contudo, contou com uma ajuda... curiosa do ex-capitão do Sporting, Bruno Fernandes.





"Bateu-me de maneira diferente porque nunca tinha ficado de fora por lesão. Mesmo como central, nunca abri o sobrolho ou tive hematomas grandes. Tive muito medo, porque não conseguia respirar bem. Na ambulância o oxigénio não funcionava... É uma recuperação que vai sendo feita com o tempo. Graças a Deus já passou", começou por dizer o defesa, num leilão solidário promovido por Carolina Mendes, avançada do Sporting, no Instagram, onde o central de 31 anos leiloou uma camisola sua e um par de botas.Isto até Bruno Fernandes comentar: "O Bruno esteve muito bem, até me levou Chocapic ao hospital e tudo!Em relação ao percurso na época de estreia em Alvalade, Neto assume que tem sido um ano de "altos e baixos", porém diz-se "muito feliz" com a decisão de trocar o Zenit pelo Sporting. De resto, Neto será na próxima época promovido ao lote de capitães do Sporting, cenário que, no entanto o central garantiu que a braçadeira está hoje "bem entregue" a Coates. Hoje a treinar em casa, Neto assume que a quarentena "começa a saturar" e confirmou que os leões terminam as férias na quarta-feira.Ainda no leilão solidário de Carolina Mendes com Neto, Bruno Fernandes teve papel central, ao protagonizar vários momentos bem-humorados. O antigo capitão do Sporting, hoje no Manchester United, não 'perdoou' Luís Maximiano, quando o guarda-redes dos leões também aderiu à inciativa."O Max agora tem menos 40 % de ordenado não pode fazer isso [leiloar]. Caso contrário depois o cão dele não come", atirou o médio, que chegou a licitar 250 euros. O 'vencedor' foi o ex-leão Iuri Medeiros, que ofereceu 500 euros.