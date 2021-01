Neto revela treinos de "cortar a virilha" no Sporting

Luís Neto foi o entrevistado desta segunda-feira do ADN de leão. O central do Sporting falou um pouco de tudo, mas começou logo por revelar que os treinos em Alcochete têm decorrido sob temperaturas muito baixas…





"Hoje tivemos de treinar mais cedo, com aquele ventinho de cortar virilha", brincou o defesa, que até contou que só utiliza um acessório para combater o frio: "Meto uma golinha no pescoço. Depois até bate o sol, é só aquele friozinho inicial".Sobre o desejo para 2021, Luís Neto deixou duas vontades, uma pessoal e outra profissional. "Se pudesse, genuinamente, escolhia mais saúde para a minha mãe. A nível profissional, que o grupo continuasse como está. Tem sido uma grande alegria fazer parte deste plantel", disse no programa da Sporting TV.Esse bom ambiente que se vive no reino do leão foi ainda descrito pelo central que assumiu ter a alcunha de "pai russo". "Quem é que lhe disse isso? [risos]. Ofereceram-me no Natal uma farda de polícia russo. Não sei se é só aqui do Sporting ou se os meus amigos também me chamam isso. Mas é uma boa alcunha"."Tenho relação boa com toda a gente. Acho muita piada ao grupo dos miúdos. Gosto de me meter com eles. Saí do meinho dos cotas, como eles chamam, para ir para o deles. Só para controlar", brincou o defesa que lembrou o papel pedagógico que faz por ter: "Todos os miúdos são muito respeitadores. Sabem o que podem e o que não cai bem fazerem. Estão a aprender bem isso e queremos ajudá-los. Se possível sem passar por algumas situações que se passavam antigamente. Mas também não pode ser tudo fácil. Têm de sentir a diferença da formação e do nível profissional".Luís Neto vem de um meio familiar futebolístico. O pai jogou, o tio é treinador adjunto do Varzim, tem um primo guarda-redes nos poveiros, outro a jogar no Nacional e outros noutras divisões. E foi encorajado a seguir os pontapés na bola. Ainda assim, houve uma pessoa que se mostrou sempre contra: a mãe. "Pela minha mãe, nunca jogava à bola. Nunca levou a sério. As coisas quando foram acontecendo... Ainda ontem estive ao telefone com ela e ela disse: filho, já sabes. Não é por mim que estás aí. Ainda hoje diz isso".Noutro plano, Neto recebeu uma prenda especial da entrevistadora Joana Cruz: gomas. E assumiu-se conhecedor e… viciado neste tipo de doce. "A nível de gomas, só não gosto das de café. Depois gosto das mais açucaradas e ácidas. Mas às vezes começam a cortar a língua e tenho de voltar aos ursinhos", começou por dizer o defesa, contradizendo-se ao reconhecer que está a "fazer um desmame" enquanto perguntava se podia provar uma goma... "Na quarentena foi uma das coisas que tentei mudar. Tive 3 meses seguidos sem comer uma goma. A contar no calendário", atirou.