Neto: «Saímos com nota muito positiva»

Luís Neto é um dos mais experientes do plantel e não tem medo de assumir ambição e responsabilidade para a nova época. O central, de 32 anos, acaba o estágio satisfeito pelo que aconteceu nos treinos e nos jogos. "Saímos reforçados como equipa. O espírito de entreajuda mostrado no estágio foi muito positivo. Quem chegou teve interesse de saber a história do Sporting e a exigência da época. Os mais novos já tiveram este tipo de experiência nos últimos jogos do ano passado e cada vez mais terão de assumir as responsabilidades", começa por afirmar à Sporting TV.

"É um ano que tem de ser forçosamente diferente daquilo que foi a época passada. Saímos com nota muito positiva, com dois jogos muito bem conseguidos e dois onzes completamente diferentes a tentar impor o que o míster tem pedido nos treinos", destacou, antes de falar sobre essas mesmas indicações que Rúben Amorim tem dado para a temporada 2020/21. "O míster já disse que será um ano que irá dar para todos. Mas exige muito de nós em cada treino, em cada detalhe. Isso está a começar a ser interiorizado, depois de já termos ficado com noção disso no final da época passada", acrescentou, antes de renovar a ambição para as partidas oficiais: "Partimos novamente com todos os objetivos em disputa e queremos fazer muito mais. O espírito desta equipa é melhor e o grupo está com vontade de mostrar isso em campo."