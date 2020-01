Neto sobre a lesão: «Fiquei logo com falta de ar e senti os olhos a revirar»

Luís Neto falou esta segunda-feira pela primeira vez desde que se lesionou no choque com Luís Maximiano, na receção ao Moreirense. O central, que recentemente voltou aos treinos, contou os momentos de aflição que viveu.





"Fiquei logo com falta de ar, a pancada foi forte, senti os olhos a revirar devido à dor extrema. Graças a Deus que correu tudo bem. Fui logo para o hospital e quando perguntei pelo resultado, já tinha o dreno colocado. Em 40 minutos estava estável", disse o internacional português, em entrevista à Sporting, onde aproveitou ainda para agradecer aos profissionais do Sporting e do Hospital Santa Maria.Sobre o lance em si, Neto recordou que não tomou cautela na abordagem. "Não estava a contar. Foi uma situação normal minha, a tentar bloquear o remate. Nem vi o Max sair da baliza. E fez muito bem a mancha", afirmou, deixando ainda, a sorrir, uma mensagem pública ao guarda-redes: "Para que ele oiça e fique tranquilo, não estou chateado"."Na terça-feira almocei em casa do Max. E a ideia dela era que o avançado do Moreirense me tinha acertado. Não tinha noção de que me acertou com o joelho, mas são situações de jogo. Infelizmente aconteceram comigo. Agora é recuperar pouco a pouco, sem pressas", revelou, também, o defesa leonino.