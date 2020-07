Neto substituiu Coates ainda antes do dérbi com o Benfica

Um problema físico surgido durante o aquecimento obrigou Rúben Amorim a fazer uma alteração de última hora, lançando Luís Neto no lugar do capitão Sebastian Coates. O central uruguaio, de 29 anos, ficou de fora, a contas com uma mialgia na perna direita, e avançou o internacional português para jogo, alinhando pela primeira vez pelos leões desde a receção ao Moreirense, na 30ª jornada da Liga, a 6 de julho. De resto, e apesar de o plantel seguir agora para férias, o problema físico que impediu Coates de ir a jogo, apesar de não preocupante, deverá merecer nova análise por parte do departamento médico do Sporting.