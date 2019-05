'Neuer romeno' vai fazer testes no Sporting

Depois de assinar contrato profissional com Anthony Walker, que começou no mesmo clube de Keylor Navas, o Sporting prepara-se para observar na Academia um promissor guarda-redes de 15 anos conhecido por ‘Neuer da Roménia’.Alex Borbei joga no Poli Timisoara, tem 15 anos, mede 1,90 m (compleição física que lhe valeu a comparação com Neuer) e deverá fazer uma semana de testes em Alcochete no final do mês.