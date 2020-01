Nicolás de la Cruz na mira do Sporting

Nicolás de la Cruz está a despontar na Argentina, ao serviço do River Plate, e está na agenda de vários clubes europeus, sendo que o Sporting será o que está mais interessado no médio de 22 anos.





A notícia é avançada na América do Sul pelo site ‘fichajes.net’, que destaca o descarado talento, juventude e projecção de Cruz, associando o interesse verde e branco com provável a venda de Bruno Fernandes para o Manchester United e a necessidade da SAD sportinguista contratar um médio para suprimir a vaga deixada pelo capitão.A dificultar as negociações estará o pedido do treinador Marcelo Gallardo à direcção dos ‘milionários’. O técnico não quer que mais nenhum jogador importante abandone a equipa, pelo que será necessário que Cruz exerça pressão para poder sair.