Ninguém fica infediferente aos 115 anos do Sporting: «Orgulho de jogar por ti!»

O Sporting celebra esta quinta-feira 115 anos de existência e depois de um manhã 'carregada' de mensagens de parabéns, o início da tarde... trouxe mais umas quantas. Destaque para a de Luís Neto, central de 33 anos, que utilizou as redes sociais para jurar amor ao leão.





"São 115 anos duma vida recheada de vitórias e de conquistas, mas acima de tudo de uma identidade que não se perde no tempo. Obrigado por me teres dado o privilégio de te conhecer e o orgulho de jogar por ti. Parabéns ao Campeão, Sporting Clube de Portugal", atirou o defesa.Percorrendo todos os cantinhos da internet, também encontramos os parabéns de Piccini, lateral ex-Sporting que hoje veste as cores do Valencia. "ESFORÇO, DEDICAÇÃO, DEVOÇÃO E GLÓRIA!", escreveu o italiano.Por último, Nani, ex-capitão dos verdes e brancos que numa 'story' do Instagram também evocou o lema do Sporting, numa publicação partilhada na conta oficial dos leões.