No mundo de Miguel Luís

. Miguel Mariz Luís nasceu a 27/02/1999, em Coimbra. É o primeiro filho de Nuno e Sónia, sendo 5 anos mais velho que o irmão Afonso, avançado dos sub-15 do Cova da Piedade.Seu pai foi profissional de futebol, igualmente formado pelo Sporting, da geração de Beto, antigo capitão e atual team manager dos leões. Era lateral-direito e jogou por Académica, Campomaiorense, Nacional, Salamanca e Omonia.. Fez disparar os alarmes dos três grandes logo aos 9 anos, mas o Sporting foi mais lesto, jogou com o sangue verde do pai e recrutou o pequeno Miguel com a bênção do histórico Aurélio Pereira.. Leões e família acordaram que Miguel não deveria deixar tão cedo a casa dos pais, pelo que treinar em Coimbra e jogar emAlcochete seria a solução ideal. Só que um treinador da Académica fechou-lhe a porta e a salvação foi o Vigor e Mocidade.. Miguel chegou ao Sporting com apenas 10 anos e partilhou a formação com outras promessas leoninas, como os ainda leões Max, Thierry e Elves Baldé, ou Rúben Vinagre (Wolverhampton) e… Rafael Leão (Lille). O futebol e os estudos andaram sempre lado a lado. Miguel concluiu o 12.º ano, concorreu e entrou na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, mas congelou a matrícula para fazer face à exigência do futebol profissional.